Polizze vita agli «eredi»: se uno muore, quota divisa tra chi gli succede di Angelo Busani

Link utili Polizze vita, il contratto supera i diritti ereditari

La Cassazione applica i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2021









Nel caso in cui il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita muoia prima del decesso del contraente, nel diritto alla prestazione dell’assicuratore subentrano gli eredi del beneficiario premorto per la stessa quota che sarebbe spettata a lui. Lo ha precisato la Cassazione che, con l’ordinanza 11101 del 27 aprile 2023, ha messo in pratica i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza 11421/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2021).

Nel caso esaminato, il contraente di...