Quando l’avvocato si trova con più controparti il giudice può concedere l’aumento del 20 per cento
Si tratta di una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato
Nel caso in cui un avvocato stia in giudizio contro più controparti, il giudice può legittimare la corresponsione di un compenso unico maggiorato (per ciascuna parte) del 20 per cento (ndr. l’articolo 5, comma 4 del Dm 127/2004 recita testualmente: “nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20 per cento”). Lo precisa...