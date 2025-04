Studio Legale Grompe Redaelli e Associati e PwC TLS assistono OQEMA AG e la famiglia Mengo nell’acquisizione del 100% di Chimen S.r.l. da parte di OQEMA AG

Matteo Marciano, Davide Frau, alice Moroni, Horst Grompe

Studio Legale Grompe Redaelli e Associati ha assistito OQEMA AG, società tedesca attiva nella produzione e distribuzione di prodotti chimici con oltre 1200 dipendenti, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Chimen S.r.l., società con sede a San Donà di Piave (VE), di proprietà della famiglia Mengo, che è stata assistita da PwC TLS.

Chimen S.r.l., società specializzata da oltre 40 anni nel commercio di solventi e plastificanti, nonché nella produzione di diluenti, con prodotti ampiamente utilizzati in settori quali rivestimenti, adesivi, edilizia, concia, mobili, prodotti farmaceutici, detergenti e materie plastiche, con le sue ampie strutture di stoccaggio e la sua flotta logistica interna rappresenta un’aggiunta strategica al portafoglio di OQEMA in Italia.

Studio Legale Grompe Redaelli e Associati ha agito con un team multidisciplinare formato dagli avvocati Horst Grompe (in foto), Davide Cinelli, Nicoletta Manfredi, Alice Moroni (in foto), Laura Cucchiara e dalla trainee Ludovica La Regina per i profili M&A, Golden Power, giuslavoristici e per lo svolgimento della due diligence legale.

La famiglia Mengo si è avvalsa per tutti gli aspetti legali, contrattuali e Golden Power della consulenza di PwC TLS che ha agito con un team guidato dal Partner Davide Frau (in foto), coordinato dall’avvocato Matteo Marciano (in foto), composto dagli avvocati Alessia Ceccon e Gianluca Fiori, oltre che dagli avvocati Luigi Nascimbene e Marina Maccagno per i profili Golden Power.