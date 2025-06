Pirola Pennuto ZEI & Associati con Sonova Audiological Care Italia e Audionova Retail nell’acquisizione dei Centri Acustici di Audiolie in Toscana

Paolo Consales, Fabrizio Mollica

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia e Audionova Retail, leader di mercato nella vendita al dettaglio di apparecchi acustici con il brand Audionova Italia, nell’acquisizione, da Audiolife S.r.l., dei suoi centri acustici operativi nella regione Toscana.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito con il Partner Paolo Consales ed il Senior Associate Fabrizio Mollica per la due diligence legale e per tutti gli aspetti legali corporate e M&A, nonché con l’Associate Partner Giuseppe Merola per gli aspetti giuslavoristici.

Lo Studio Galeazzi & Associati ha assistito Sonova Audiological Care Italia e Audionova Retaill per la due diligence fiscale e per gli aspetti di natura contabile e fiscale connessi all’operazione.

Rita Avenia si è occupata degli aspetti valutativi.

Il venditore è stato assistito, per gli aspetto legali, dall’Avv. Vittorio Simonelli e per gli aspetti di natura fiscale e contabile dal Dott. Claudio Antonelli, entrambi di Siena.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Marco Borio