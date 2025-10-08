Whatsapp inadeguato per comunicare la malattia all’azienda
Nel caso concreto si trattava di malattia particolarmente grave che escludeva la realizzazione del comporto
Il lavoratore che è affetto da una malattia particolarmente grave che non concorre alla formazione del periodo di comporto non può comunicare all’azienda il proprio stato di salute tramite frammentari messaggi di whatsapp. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 26956/25. Gli Ermellini ricordano come la Corte territoriale, secondo apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza...