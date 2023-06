Armi giudiziarie spuntate per i cittadini che si ribellano ad una concessione di cittadinanza onoraria di Pietro Alessio Palumbo

Essendo un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario

La cittadinanza onoraria, essendo un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario, in termini di status civitatis o anche semplicemente di residenza anagrafica, e neppure incide nella posizione dei cives, venendo essa conferita dal consiglio comunale - organo di rappresentanza della comunità territoriale di riferimento - nell'ambito di una attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un ...