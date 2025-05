Accertamento bancario anche al convivente e ai parenti del contribuente sotto verifica

In tema di accertamenti bancari è il contribuente a dover dimostrare che i movimenti sul conto corrente abbiano un’attinenza con le dichiarazioni già presentate al Fisco. In caso contrario è sancita la responsabilità del cittadino (anche in caso di accertamento analitico-induttivo). Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13761/25), inoltre, ai fini della movimentazione bancaria incidono anche prelievi e versamenti eseguiti dal convivente e dai familiari del contribuente sotto accertamento nel caso risulti...

