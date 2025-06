La dichiarazione errata del difensore non incide sul valore della causa

La dichiarazione del difensore relativa alla determinazione del contributo unificato non influisce sul valore della causa. Così, se l’avvocato non indica correttamente l’importo e il giudice commisura le spese di lite in base a quella dichiarazione, è possibile rimediare. L’errore, però, può portare alla compensazione delle spese del giudizio di impugnazione avviato dalla parte che ha fatto la dichiarazione sbagliata e che vuole correggerla. Questo emerge dalla sentenza 13145 del 17 maggio scorso...

