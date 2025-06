Locazioni: il contratto a canone libero non registrato va “ricondotto a congruità”

Il contratto di locazione a canone libero, scritto e non simulato, ma non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla “riconduzione a congruità” ma solo a partire dal 1° gennaio 2016. Il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, e ciò sia nel caso di contratto stipulato a canone libero, sia nel caso di contratto stipulato a canone concordato. Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l...

