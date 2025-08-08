Status di rifugiato alla donna irachena con complesse vicende personali nel Paese d’origine
La donna era divorziata, sfuggita a un matrimonio violento e contestava la norma secondo cui i figli andavano gestiti dalla famiglia paterna
Va riconosciuto lo status di rifugiato alla cittadina irachena che abbia fondato timore di tornare nel suo paese di origine in virtù della propria situazione familiare. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 22783/25.
La vicenda e il Tribunale
Venendo ai fatti una donna, nata in Iraq, ha promosso ricorso davanti al Tribunale di Ancona contro il provvedimento della competente commissione territoriale, che ...