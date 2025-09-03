LA CONVERSIONE DEL DECRETO ECONOMIA - - GUIDA ALLA LETTURA - Decreto economia è legge, cassa integrazione per caldo record fuori dai limiti ordinari

La legge n. 113/2025, che converte in cosiddetto "decreto economia", stanzia 200 milioni di euro per il rilancio degli impianti ex ILVA e semplifica gli investimenti strategici oltre i 50 milioni. Tra le misure chiave: accesso facilitato al credito per Piombino, ammortizzatori sociali in aree di crisi, e nuovi protocolli contro i rischi climatici sul lavoro. Un piano articolato per preservare l'occupazione e sostenere la transizione industriale