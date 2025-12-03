I COMMENTI - LEGGE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - Una nuova legge di semplificazione che si apre alle categorie sociali

L'articolo 1 della legge n. 167 del 2025 disciplina il procedimento di adozione del disegno di legge annuale di semplificazione amministrativa, da presentarsi ogni anno alle Camere entro il mese di giugno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato, Regioni ed enti locali
La legge 10 novembre 2025 n. 167, nell'attribuire al Governo le deleghe per giungere alla semplificazione, riordino e riassetto della normativa di una pluralità di specifici settori, riconsidera ex novo lo strumento della "legge annuale di semplificazione normativa".
Il contesto e i precedenti
Come è noto, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (poi sostituito dall'articolo 1 della legge n. 229 del 2003), prevedeva un'ampia opera di delegificazione, sulla base di un "programma di priorità di interventi", deliberato dal...
Argomenti
I punti chiave
- Legge annuale di semplificazione normativa (Legge 167/2025, articolo 1)
- Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa (Legge 167/2025, articolo 2)
- Normativa di principio (Legge 167/2025, articolo 3)
- Valutazione dell'impatto generazionale e di genere (Legge 167/2025, articoli 4, 5, e 6)
- Digitalizzazione dell'attività di produzione normativa e disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali (Legge 167/2025, articoli 9 e 10)
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana