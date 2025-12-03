Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta

La strada per una vera semplificazione amministrativa è ancora lunga e con la legge n. 167 entrata in vigore lo scorso 29 novembre il legislatore ha cercato di elevare gli obiettivi a un livello superiore. Secondo Patrizio Leozappa, segretario dell'Unaa e presidente della Camera amministrativa romana, le novità sono positive, ma la modernizzazione del Paese si potrà ottenere solo quando l'amministrazione avrà realizzato i cambiamenti indicati e la magistratura applicato le norme e gli istituti di semplificazione esistenti
Che la semplificazione amministrativa - finalizzata a ridurre tempi, oneri e complessità dell'azione amministrativa a beneficio di cittadini, imprese e competitività economica - sia un imperativo categorico per il Paese è ormai un patrimonio comune a ogni schieramento politico. Eppure, la sua concreta realizzazione rimane un obiettivo tutt'altro che acquisito. La sensazione diffusa, che emerge da ogni indagine congiunturale e da ogni dibattito pubblico, è, infatti, che la semplificazione rimanga ...