Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta

La strada per una vera semplificazione amministrativa è ancora lunga e con la legge n. 167 entrata in vigore lo scorso 29 novembre il legislatore ha cercato di elevare gli obiettivi a un livello superiore. Secondo Patrizio Leozappa, segretario dell'Unaa e presidente della Camera amministrativa romana, le novità sono positive, ma la modernizzazione del Paese si potrà ottenere solo quando l'amministrazione avrà realizzato i cambiamenti indicati e la magistratura applicato le norme e gli istituti di semplificazione esistenti