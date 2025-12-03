GUIDA ALLA LETTURA - Nei rapporti cittadini-Pa necessaria una svolta anche da parte dei giudici amministrativi

Nella tabella si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella legge n. 167/2025.

È stata pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2025, la legge 10 novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie».

Il superamento della legge Bassanini

Il testo del provvedimento introduce la legge annuale di semplificazione normativa, che sostituisce la disciplina della legge Bassanini e rafforza il ruolo delle consultazioni pubbliche...