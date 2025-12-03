GLI INTERVENTI SUL CAD - Valorizzare il patrimonio informativo tramite l'erogazione di servizi on line

Naturalmente, c'è grande attesa per i contenuti dei decreti attuativi, mediante i quali potrà essere colta un'importante occasione per rendere più agevoli i rapporti tra privati e Pa e, in definitiva, per un'ulteriore modernizzazione del Paese, anche tenendo conto del fatto che il PNRR ha previsto un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione - oltre che dell'ANPR - proprio dell'identità digitale, nell'ambito dell'investimento "Servizi digitali e esperienze dei cittadini".
L'articolo 11 della legge di semplificazione 2025 contiene una delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale (Cad) approvato con d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale (Legge 167/2025, articolo 11)
Si tratta di un passaggio significativo, perché - sebbene dall'intitolazione sembri riferito solo al settore pubblico - il Cad ha una evidente e naturale portata espansiva: basti pensare che contiene le definizioni di "documento informatico", firma, domicilio e identità "digitali...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana