GLI INTERVENTI SUL CAD - Valorizzare il patrimonio informativo tramite l'erogazione di servizi on line

Naturalmente, c'è grande attesa per i contenuti dei decreti attuativi, mediante i quali potrà essere colta un'importante occasione per rendere più agevoli i rapporti tra privati e Pa e, in definitiva, per un'ulteriore modernizzazione del Paese, anche tenendo conto del fatto che il PNRR ha previsto un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione - oltre che dell'ANPR - proprio dell'identità digitale, nell'ambito dell'investimento "Servizi digitali e esperienze dei cittadini".