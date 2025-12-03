SCUOLA E ISTRUZIONE - Contenzioso personale scolastico, prevista la definizione agevolata

Va segnalata, inoltre, l'ampiezza e la genericità della delega con riguardo agli "interventi di deflazione del contenzioso in materia", volta all'introduzione di misure extragiudiziali di definizione delle controversie del personale, con ricadute positive non solo sull'organizzazione amministrativa, ma anche, di riflesso, su quella giudiziaria.
L'articolo 15 della legge 10 novembre 2025 n. 167 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Delega al Governo in materia di istruzione (Legge 167/2025, articolo 19)
L'articolo 15 della legge n. 167 del 2025 si compone di cinque commi.
Il comma primo enuncia, per la materia in esame, principi e criteri specifici di delega che si aggiungono a quelli generali elencati dall'articolo 2 della medesima legge. Tali criteri e principi specifici investono le seguenti macro-aree dell'istruzione...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana