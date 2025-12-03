LA GESTIONE DEI RISCHI - Protezione civile: decisioni più rapide in un quadro di responsabilità certe

In questo senso, la delega può essere interpretata come un passo verso un "Codice 2.0". La riuscita di questa operazione dipenderà, tuttavia, dalla capacità dei decreti legislativi attuativi di tradurre i criteri direttivi in norme chiare, applicabili e coerenti con il quadro costituzionale e con i principi di leale collaborazione, proporzionalità e adeguatezza che sorreggono il sistema.

L'articolo 18 della legge 10 novembre 2025 n. 165 (recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie») conferisce al Governo una delega ampia e articolata per la revisione delle disposizioni in materia di protezione civile, ponendo le premesse per la più rilevante modifica dell'assetto vigente dopo la grande operazione di riordino culminata nel Codice della...