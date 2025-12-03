LA PROTEZIONE GIURIDICA - Interdizione, inabilitazione e Ads: alla ricerca di norme attuative chiare

L'articolo 17 della legge 167/2025 rappresenta un passo importante verso una tutela più moderna e personalizzata delle persone fragili, con l'obiettivo di superare istituti ormai considerati rigidi e poco adatti alle esigenze attuali. Tuttavia, la riuscita dipenderà dalla capacità del Governo di adottare decreti legislativi efficaci, chiari e tempestivi, e dalla gestione attenta della fase transitoria.