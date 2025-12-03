LA PROTEZIONE GIURIDICA - Interdizione, inabilitazione e Ads: alla ricerca di norme attuative chiare

L'articolo 17 della legge 167/2025 rappresenta un passo importante verso una tutela più moderna e personalizzata delle persone fragili, con l'obiettivo di superare istituti ormai considerati rigidi e poco adatti alle esigenze attuali. Tuttavia, la riuscita dipenderà dalla capacità del Governo di adottare decreti legislativi efficaci, chiari e tempestivi, e dalla gestione attenta della fase transitoria.
La legge 10 novembre 2025, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2025, n. 265, ed in vigore dal 29 novembre 2025, reca disposizioni volte alla semplificazione normativa e al miglioramento della qualità della produzione legislativa. In particolare, la legge conferisce una delega al Governo affinché, entro termini prestabiliti, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla semplificazione e al coordinamento della normativa vigente in determinate materie, tra cui...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana