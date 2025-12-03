ELEZIONI E DIGITALIZZAZIONE - Colpo di acceleratore per il decreto su diritto di voto e "pulizia" liste

Si è dunque alle soglie di un ulteriore passaggio, ormai inevitabile, sulla via della digitalizzazione della Pa, particolarmente significativo perché destinato a incidere, per il tramite di una riorganizzazione dei servizi, sul concreto esercizio di un diritto fondamentale. L'auspicio è che si possano ridurre eventuali errori e assicurare una piena eguaglianza nel voto.