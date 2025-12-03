ELEZIONI E DIGITALIZZAZIONE - Colpo di acceleratore per il decreto su diritto di voto e "pulizia" liste

Si è dunque alle soglie di un ulteriore passaggio, ormai inevitabile, sulla via della digitalizzazione della Pa, particolarmente significativo perché destinato a incidere, per il tramite di una riorganizzazione dei servizi, sul concreto esercizio di un diritto fondamentale. L'auspicio è che si possano ridurre eventuali errori e assicurare una piena eguaglianza nel voto.
L'articolo 14 della legge di semplificazione 2025 contiene una delega al Governo per la "revisione" del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Dpr 20 marzo 1967 n. 223.
Il Testo unico in materia disciplina il diritto di voto attivo, stabilendo che «sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni» ostative previste, quali...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana