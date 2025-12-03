GD N. 47/2025 - Al via nuove regole "antiburocrazia"

Il numero 47 di «Guida al Diritto» è dedicato alla legge di semplificazione normativa n. 167, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" e operativa dal 29 novembre. Il provvedimento ha la finalità di razionalizzare l'ordinamento italiano: dall'introduzione della legge annuale di semplificazione alle nuove deleghe al Governo, dagli strumenti innovativi quali la valutazione di impatto generazionale e di genere alla digitalizzazione. Il testo ha un ampio respiro, che combina criteri e procedure di "snellimento...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana