LA CONVERSIONE DEL DL FISCALE - LE NOVITÀ - Società sportive dilettantistiche esentate dal pagamento dell'Imu

Nuove regole per gli accessi presso i contribuenti, ravvedimento speciale e esenzione dall'Imu per le attività sportive: sono queste alcune delle novità introdotte con la conversione del decreto fiscale. Di seguito le novità.
Nuove regole per gli accessi presso i contribuenti, ravvedimento speciale e esenzione dall'Imu per le attività sportive: sono queste alcune delle novità introdotte con la conversione del decreto fiscale. Di seguito le novità.
Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive (Dl 84/2025, coordinato con la legge di conversione n. 108 /2025, articolo 6-bis)
Gli enti sportivi (associazioni e società sportive dilettantistiche) potranno ottenere l'esenzione dal pagamento dell'Imu.
La novità riguarda la norma contenuta nell'articolo 1 comma 759 lettera g) della legge 160/2019 secondo cui gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti...
Argomenti
I punti chiave
- Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive (Dl 84/2025, coordinato con la legge di conversione n. 108 /2025, articolo 6-bis)
- I corrispettivi medi sono individuati dal Comune annualmente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune
- Verificata la completezza della documentazione, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio.
- Ravvedimento e concordato preventivo
- Benefici attribuiti al contribuente
- La proroga termini decadenziali
- Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso (Dl 84/2025, coordinato con la legge di conversione n. 108 /2025, articolo 13-bis)
- Nuove regole sugli accessi fiscali
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)