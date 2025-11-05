Pubblicata in "Gazzetta" la legge costituzionale sulla separazione delle carriere

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" la legge costituzionale che reca «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Il testo - approvato in doppia deliberazione conforme dai due rami del Parlamento Camera e Senato - introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, istituisce due distinti Consigli superiori della magistratura e crea l'Alta Corte disciplinare. Non avendo ottenuto la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera, l'articolato potrà essere sottoposto a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione