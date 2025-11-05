GD N. 43/2025 - Giustizia e IA, temi attuali messi a fuoco in settimana

Dal congresso degli avvocati amministrativisti alla legge costituzionale sulla separazione delle carriere, dall'accordo Italia-Easo per un ufficio operativo a Roma ai limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità nel processo civile, e infine dal tema del rapporto tra declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e improcedibilità del ricorso alla sanzione del Tar all'avvocato che utilizza l'intelligenza artificiale con citazioni giurisprudenziali non pertinenti e piene di errori. Questi ...
Un avvocato amministrativista a difesa di una legalità condivisa e partecipata
di Orazio Abbamonte - Presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa)