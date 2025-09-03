LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Processo civile, giudicato implicito sui vizi processuali non impugnati

Il Viminale non può rinviare lo sgombero di immobili occupati abusivamente. Disturbo della quiete pubblica, scatta il favor rei senza la querela prevista dalla Riforma Cartabia. Beni archeologici, anche l'"Indiana Jones digitale" ha diritto al premio di ritrovamento. Registrazione con più vincoli se il marchio contiene una Dop. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
Per le sezioni Unite civili il giudice d'appello non può più rilevare d'ufficio la questione di rito "saltata" in primo grado, salvo vizi espressamente rilevabili "in ogni stato e grado" o incidenti su questioni fondanti (Corte di cassazione, sentenza n. 24172/2025).
Il Viminale non può rinviare lo sgombero di immobili occupati abusivamente
Per la Cassazione (ordinanza n. 24053/2025) lo sgombero deve sempre essere eseguito; difficoltà organizzative e bilanciamento degli interessi non integrano una causa di forza maggiore. La richiesta del padre di riconoscimento del figlio...
Argomenti
I punti chiave
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)