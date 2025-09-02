Civile

Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito di agosto

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 18 e il 20 agosto 2025

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana si registra l’intervento della Corte d’Appello di Napoli in tema di delibere dell’assemblea condominiale. I Tribunali, da parte loro, trattano della qualità di erede, del palmario, dell’apertura di credito bancario, dei diritti riservati ai legittimari.

CONDOMINIO 

Condominio negli edifici – Deliberazioni dell’assemblea - Validità.

(Cc, articolo 1136)

Adita in materia di condominio negli edifici la Corte d’Appello di ...

