Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito di agosto
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 18 e il 20 agosto 2025
Nel corso di questa settimana si registra l’intervento della Corte d’Appello di Napoli in tema di delibere dell’assemblea condominiale. I Tribunali, da parte loro, trattano della qualità di erede, del palmario, dell’apertura di credito bancario, dei diritti riservati ai legittimari.
CONDOMINIO
Condominio negli edifici – Deliberazioni dell’assemblea - Validità.
(Cc, articolo 1136)
Adita in materia di condominio negli edifici la Corte d’Appello di ...