Assegno di mantenimento: chi lo richiede deve dimostrare di aver cercato attivamente un lavoro

Separazione e divorzio - Assegno di mantenimento - Onere della prova richiedente - Ricerca di un’occupazione retribuita - Funzione dell’assegno di mantenimento

In materia di separazione dei coniugi, il richiedente l’assegno di mantenimento, ha l’onere di dimostrare di essersi impegnato per cercare un’occupazione retribuita coerentemente alle proprie attitudini professionali e che tale ricerca è risultata vana. Ciò in quanto, il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati ...