La causa estintiva riparatoria di cui all’art. 162-ter c.p.

Cause di estinzione del reato - Condotte riparatorie - Art. 162 ter c.p. - Ammissibilità - Intervento del giudice - Valutazione.

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l’intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l’operatività della condotta riparatoria o dell’offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse...