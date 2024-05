Fancy Factory presenta l’evento dal titolo “ BE DIGITAL, SOSTENIBILITÀ DIGITALE – Ambientale, Sociale, Economica ”. L’evento avrà luogo sulla Costa Smeralda, presso la Stazione Marittima di Genova, Ponte dei Mille n. 1

La seconda edizione di Be Digital si concentrerà sulle sfide e sulle opportunità offerte dalla sostenibilità digitale nelle sue tre macrocategorie: ambientale, sociale ed economica.

L’obiettivo principale dell’evento è fornire una prospettiva chiara e accessibile su come affrontare queste tematiche in modo consapevole nel contesto delle varie realtà aziendali.

L’evento aprirà con la presentazione di Genova come Smart City, città che migliora la qualità della vita tramite uno sviluppo economico sostenibile, basato su ricerca, innovazione, tecnologia e guidato con una logica di pianificazione integrata.

Si discuterà poi di digital a supporto della sostenibilità, indagando il ruolo fondamentale che le tecnologie digitali possono rivestire nel promuovere pratiche commerciali e ambientali responsabili.

Si condivideranno quindi le conoscenze degli esperti e le best practice nell’utilizzo degli strumenti digitali per misurare, monitorare e migliorare gli impatti ESG delle aziende, nonché per facilitare l’accesso a finanziamenti agevolati. Si farà infine un focus sugli strumenti utili alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle imprese, dalla gestione efficiente delle risorse alla realizzazione di partnership strategiche, scoprendo come le imprese possono creare valore a lungo termine per tutti gli stakeholter.

Le tematiche saranno presentate con un linguaggio semplice e diretto, rendendo il contenuto comprensibile anche per chi non è un esperto del settore. Si esploreranno le intersezioni tra digitalizzazione e sostenibilità, evidenziando l’importanza dell’approccio sinergico tra le discipline interessate. Il digitale può essere un motore fondamentale per il progresso sostenibile, coinvolgendo le aziende che devono ancora compiere il passaggio alla digitalizzazione.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Compila il form di iscrizione in tutti i suoi campi e riceverai dopo alcuni giorni la conferma di partecipazione e, quindi, il biglietto per salire a bordo.

IMPORTANTE. i dati inseriti devono essere corretti per garantire una regolare registrazione per salire a bordo della nave Costa Smeralda. In caso di dati errati non sarà possibile partecipare all’evento.

Le iscrizioni chiuderanno il 18 Maggio 2024!

Per richiedere informazioni, inviare una mail a info@bedigitalevent.com

Scopri di più

Media Partner Il Sole 24 ORE

SAVE THE DATE