L’avvocato può impugnare il richiamo verbale

Il richiamo verbale può essere impugnato innanzi al Consiglio Nazionale Forense in quanto pur non trattandosi di una vera sanzione disciplinare costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 487/2024, pubblicata il 7 luglio 2025 sul sito del Codice deontologico, con cui il CNF ha colto l’occasione per dettare chiarimenti in ordine all’impugnazione del richiamo verbale.

I fatti

Il fatto trae origine dal ricorso presentato da un’avvocatessa avverso...