Tutti gli studi coinvolti nel passaggio di proprietà di UniverGas Goldengas S.p.A., Beyfin S.p.A. e SCG Gas S.p.A. di Socogas Group, tra i principali player nella distribuzione capillare di GPL, combustibile flessibile, a basso impatto ambientale in Italia, hanno acquisito in maniera paritetica le quote di UniverGas Italia S.r.l. , società italiana specializzata nel settore della distribuzione di Gas, da UGI International LLC.