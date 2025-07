PedersoliGattai e GOP nell’operazione di acquisizione di ACEF da parte di Azelis

Cibrario, Bononi, Carbonelli, Marseglia

Azelis, gruppo leader nella distribuzione di specialty chemicals e ingredienti in ambito industriale e life science, che vede EQT Partners AB quale azionista di riferimento e quotato presso la borsa di Bruxelles e con una capitalizzazione di oltre 3 miliardi, ha - in esito alla realizzazione di alcune condizioni di legge - finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale di Azienda Chimica e Farmaceutica S.r.l. (“ACEF”) e della sua controllata Arda Natura, distributore di materie prime e ingredienti specialistici per i settori cosmetico, nutraceutico, galenico e farmaceutico in Italia, dalla società A.G.A. S.r.l..

Fondata nel 1940 a Fiorenzuola, ACEF dispone di tre laboratori dedicati al supporto tecnico e al controllo qualità, oltre a stabilimenti conformi agli standard GMP per la gestione degli ingredienti farmaceutici. La società controllata, Arda Natura, è specializzata nella produzione di estratti vegetali e altri ingredienti di origine naturale.

ACEF è riconosciuta nel mercato italiano per l’ampiezza e la qualità della propria offerta di prodotti e servizi, sviluppata per soddisfare le esigenze di oltre 4.000 clienti attivi nei settori della cosmetica, farmaceutica, galenica e nutraceutica. Il gruppo può contare su oltre 70 professionisti tra figure commerciali e tecniche interne.

GLI ADVISOR LEGALI

PedersoliGattai ha assistito Azelis, con un team coordinato dal partner Ascanio Cibrario e composto dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Lucio Caruso e Sofia Boerchio per gli aspetti corporate M&A, dal counsel Andrea Scarpellini e dall’associate Guido Passadore per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Alessandro Bardanzellu e dall’associate Martina Oricco per gli aspetti Golden Power e antitrust. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato l’attività di due diligence con il supporto dell’associate Camilla Marzato.

Il venditore A ed i suoi soci sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato dal managing associate Bruno Edoardo Marseglia e dall’associate Riccardo Fogliano per gli aspetti corporate M&A, dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Mario Pizzola per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Antonio Lirosi e dalla counsel Cinzia Guglielmello per gli aspetti di diritto amministrativo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai con i notai Giovannella Condò e Stefania Anzelini e il dottor Tommaso Mazzola.