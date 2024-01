Chiomenti e Foglia con Alfasigma nell’acquisizione di Jyseleca da Galapagos

Alessandro Buscemi, Matteo Carfagnini

Il gruppo farmaceutico Alfasigma ha sottoscritto con Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) l'accordo per l'acquisizione del business Jyseleca, nome commerciale del farmaco Filgotinib per il trattamento dell'artrite reumatoide, a fronte di un corrispettivo massimo di 170 milioni di euro. Nell'ambito dell'accordo, Alfasigma acquisirà l'intera attività di Jyseleca, comprese le autorizzazioni all'immissione in commercio in Europa e nel Regno Unito, le attività commerciali, di medical affairs e di sviluppo di Jyseleca e circa 400 posizioni di Galapagos in 14 Paesi. Galapagos verserà ad Alfasigma fino a 40 milioni di euro entro giugno 2025 per le attività di sviluppo legate a Jyseleca.

Alfasigma è stata assistita per gli aspetti legali da Chiomenti con un team guidato da Luca Liistro, responsabile della Practice Area Pharma, Healthcare & Life Sciences dello Studio, e Alessandro Buscemi, componente della medesima Practice Area, e composto da Alessandra Lo Muzio, Jacopo Frontali, Martina Grillo, Enrica Bertoldi, Cristina Luisa Conti ed Elisa Gallon, per gli aspetti di diritto societario, Alessandro Pace e Lara Paletto, per gli aspetti giuslavoristici, e dal Prof. Giulio Napolitano e Luca Masotto, per gli aspetti FDI.

Per gli aspetti fiscali, Alfasigma è stata assistita da Foglia & Partners, con un team coordinato da Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini, composto da Francesco Capogrossi ed Emanuele Gentile.

Galapagos è stata assistita da Baker & Mckenzie, con un team composto da Jane E. Hobson, Steve Holmes, Alexander Gee e Ryan Howlett.