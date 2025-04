Tutti gli advisor nell’acquisto del 78,56% di Bialetti Industrie da parte di Nuo Octagon NUO Octagon S.p.A ha perfezionato la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto di una partecipazione di controllo complessivamente rappresentativa del 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. da Bialetti Investimenti S.p.A e Bialetti Holding S.r.l. (per il 59,002%), entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A., e da Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. (per il 19,565%).