Clifford Chance ha assistito i finanziatori dell’acquisizione di TT Electronics Plc da parte di Cicor Technologies Ltd.

David Neu e Simon Reitz

L’acquisizione sarà effettuata attraverso uno scheme of arrangement. Il closing è atteso per la prima metà del 2026, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti, della High Court di Londra e delle autorità UK.

In seguito all’acquisizione, il gruppo allargato avrà un fatturato superiore a 1,2 miliardi di franchi svizzeri, con capacità avanzate per servire i settori della difesa e dell’alta sicurezza in Europa e Nord America.

L’acquisizione, del valore di circa 303 milioni di franchi svizzeri (287 milioni di sterline), sarà finanziata attraverso una combinazione di linee di debito senior e azioni Cicor. Il finanziamento è stato coordinato da Commerzbank Aktiengesellschaft e UBS Switzerland AG in qualità di mandated lead arrangers, assistiti da Clifford Chance.

Cicor Technologies, con sede in Svizzera, è un fornitore leader di elettronica usata nella tecnologia medica, nell’aerospaziale e nella difesa. L’azienda supporta applicazioni mission-critical attraverso l’integrazione avanzata di sistemi elettronici ad alta affidabilità.

TT Electronics, quotata alla London Stock Exchange, progetta e produce elettronica per i settori della difesa, della sicurezza, dei trasporti, dell’energia e della sanità.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Simon Reitz (Francoforte) e David Neu (Monaco di Baviera), coadiuvati dai senior associate Giuseppe Chiaula e Chris Banks nonché la praticante Asia Racines Carugo (tutti Monaco, tutti Global Financial Markets). I partner Nicholas Kinnersley (Global Financial Markets, Londra) ed Erik O’Connor (Corporate, Londra), supportati dai senior associate Charlotte Holt, Catherine Freeman e Faeeza Tailor (tutte Corporate, Londra), hanno fornito consulenza per gli aspetti dell’operazione relativi al UK Takeover Code. La partner Caroline Dawson (Global Financial Markets, Londra) ha fornito consulenza per il National Security and Investment Act (NSIA) e la partner Jemma Dick (Tax, Londra) ha fornito consulenza per le questioni fiscali UK.