L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri presenta il convegno dal titolo

“LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: STRUMENTI, OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE”.

Consulta il programma

Durante l’evento saranno affrontate le principali problematiche riguardanti le procedure della crisi da sovraindebitamento, partendo dal quadro normativo e procedurale. Si affronterà il tema del sovraindebitamento, partendo dalla Legge n. 3/2012 fino al Codice della Crisi. Si discuterà quindi del ruolo Istituzionale e sociale nel territorio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) dei Commercialisti. Durante i lavori troverà spazio un focus sulle tre procedure a confronto: dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, al Concordato Minore fino alla liquidazione controllata e al risanamento della piccola impresa.

L’evento avrà luogo il 18 novembre dalle 15,00 alle 19,30 a Siderno, presso il Grand Hotel President, sulla Strada Statale 106 Jonica. Il convegno è accreditato per la formazione professionale continua n. 5 crediti formativi per Avvocati e Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Segreteria Organizzativa:

• Tel: 0964/390576

• Email: segreteria@odceclocri.it

Media Partner Il Sole 24 ORE