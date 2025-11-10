Simmons & Simmons e Alma LED nella joint venture tra Newport Investments e Hampton River Partners

Muratore, Guarneri e Stocco

Newport Investments, società specializzata in operazioni di corporate carve-out e corporate divestiture, e Hampton River Partners, fondo di investimento statunitense con sede ad Austin (Texas), annunciano la costituzione di Newport & Co S.p.A., una nuova serial acquirer holding company a capitale permanente con sede operativa a Verona, dedicata all’acquisizione di corporate carve-outs e corporate divestitures di piccole e medie dimensioni in tutta Europa.

Newport & Co è stata assistita dal partner Francesco Stocco di Alma LED per gli aspetti legali, da Marta Grazioli e dal team di finanza sostenibile e da Federico Baratta di Bonafè Grifoni Associati e Marco Messina di PwC per i temi fiscali, i piani di incentivazione e gli aspetti corporate.

Simmons & Simmons ha assistito Hampton River Partners nell’operazione con un team multidisciplinare coordinato dai partner Marco Muratore e Raghav Ghai e composto dal managing associate Paolo Guarneri e dall’associate Carla Nuzzolo per gli aspetti corporate, dal partner Stefano Lava e dal supervising associate Marco Bono per i profili giuslavoristici, e dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Ricigliano per gli aspetti fiscali.