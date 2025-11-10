Pagine, minuti e commenti: così si misura il successo online

I manuali di marketing digitale distinguono tra la web reputation personale e quella aziendale e considerano la prima, essenzialmente, frutto del comportamento online della persona, mentre la seconda come il risultato di numerosi fattori, tra cui il comportamento dei dipendenti, l’apprezzamento degli utenti sui prodotti e le recensioni pubblicate.

Il professionista ha invece una identità particolare che spesso coincide con la sua attività. Nome e professione sono il suo brand.

Anche se lavora...