B4 Investimenti SGR S.p.A. perfeziona l’acquisizione di Vay s.r.l. Gli Studi coinvolti

Mazziotti di Celso, Sciarroni, de Bonis, Console

B4 Investimenti SGR S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione - attraverso il fondo B4 H III – Fondo EuVECA, della maggioranza del capitale di Vay S.r.l., storica azienda italiana riconosciuta come uno dei principali converter europei nel settore dei tessuti per tendaggi, decorativi e di arredamento.

L’operazione, che rappresenta il primo investimento del fondo, è stata strutturata in forma di buy-out, concepita e realizzata in partnership con l’imprenditore Giovanni Vaj e con il coinvolgimento nella compagine e nella gestione del manager e nuovo amministratore delegato Olivier Albert Delhomme.

L’operazione e l’implementazione del relativo piano industriale sono state finanziate da Banco BPM.

B4 Investimenti SGR S.p.A. è stata assistita per la legal due diligence e per gli aspetti connessi alla negoziazione della documentazione contrattuale e del finanziamento bancario dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dal partner Andrea Mazziotti di Celso, coadiuvato dalla managing associate Vittoria Sciarroni e dall’associate Roberta De Girolamo per gli aspetti societari e di contrattualistica, dal counsel Alessandro Magnifico e dall’associate Luca Porcu per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, dalla partner Cristina Capitanio, dalla counsel Veruska Crucitti e dall’associate Alessio Tuccini per gli aspetti di diritto del lavoro nonché, per gli aspetti di real estate, dal counsel Eugenio Falcone e dall’associate Andrea Baglioni.

La tax & payroll due diligence e gli aspetti relativi alla strutturazione fiscale-societaria dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Gusmitta & Associati con un team composto da Paolo Gusmitta, Cristina Gusmitta, Luca Ranieri e Silvana Iungo.

LCA ha assistito i soci venditori con un team composto da Roberto de Bonis, Sara Consoli, Federica Marzachì e Giovanni Binaghi, per gli aspetti corporate e contrattuali.

I venditori sono stati assistiti anche da Nash Advisory, in collaborazione con Pietro Mentasti di Brand Implementation Solutions, con un team composto da Giovanni Panigada, Alberto Bolis, Alisea Zucca e Davide Borda Bossana.

Banco BPM è stata assistita dallo studio Greco, Vitali e Associati con un team guidato dalla partner Chiara Langè, coadiuvata dai senior associates Matteo Miramondi e Dalila De Salvo e dall’associate Federico Camisotti.