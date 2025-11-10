Belluzzo International Partners, con l’equity partner Rodolfo Gherardo La Rosa, advisor legale di eFM S.p.A. nell’acquisizione di Opinno in Italia

Rodolfo Gherardo La Rosa

Belluzzo International Partners, con un team guidato dall’equity partner Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa ha assistito eFM S.p.A., azienda all’avanguardia nei servizi digitali per il real estate, in tutti gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione di acquisizione della società italiana del gruppo Opinno, fondato nella Silicon Valley e specializzato in corporate innovation, trasformazione organizzativa e adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali.

In qualità di editore della rivista MIT Technology Review in Italia, Opinno porta in eFM un patrimonio unico di relazioni, contenuti e know-how, parte di una delle community più autorevoli al mondo dedicate all’innovazione tecnologica.

L’acquisizione rappresenta un passo strategico nel piano di crescita internazionale di eFM, che mira a rafforzare la capacità del Gruppo di affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione su scala europea ed internazionale e a diventare la prima piattaforma globale di Experience as a service.

L’operazione si inserisce in una strategia di sviluppo che vede Belluzzo International Partners al fianco di aziende italiane e internazionali nei processi di trasformazione e crescita, confermando la vocazione dello Studio a supportare l’innovazione e la competitività delle imprese sui mercati globali.