Cmi Finance è advisor della casa di cura Macchiarella per un contributo a fondo perduto di circa 14 milioni di euro

CMI Finance - società di consulenza specializzata in finanza agevolata e operazioni di finanza straordinaria - ha curato la predisposizione e la presentazione del progetto di investimento della Casa di Cura Macchiarella di Palermo, già struttura d’eccellenza nel panorama sanitario siciliano, ottenendo l’approvazione di un contributo a fondo perduto pari a circa 14 milioni di euro, corrispondente al 50% dell’investimento ammissibile.

L’operazione si inserisce nel consolidato track record dei professionisti di CMI Finance nel supportare imprese di rilevanza nazionale e multinazionale nei settori sanitario, turistico e industriale, con numerosi significativi progetti di investimento approvati e già in corso di attuazione, per un valore complessivo di oltre 900 milioni di euro.

Il progetto, avviato nel 2024 e attualmente in fase di realizzazione, punta a fare della Casa di Cura Macchiarella uno dei poli di eccellenza e tecnologicamente più avanzati del Mezzogiorno nell’ambito della radioterapia. L’intervento prevede l’introduzione di apparecchiature di radioterapia di ultima generazione basate su tecnologie di intelligenza artificiale, il rinnovamento del parco macchine diagnostico e la realizzazione di nuovi spazi ambulatoriali destinati a specialità ad alta complessità, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità e la personalizzazione dei percorsi di cura.

“Il risultato – commentano i soci fondatori di CMI Finance Dott. Claudio Guagliani, Dott.ssa Maria Sole Vizzini e Dott. Ilario Mazzei – riflette la qualità del progetto d’investimento e la stretta collaborazione tra i professionisti della società, l’imprenditore e il management interno della struttura sanitaria.”

Fondata nel 2022 CMI Finance, specializzata in finanza agevolata e operazioni di finanza straordinaria, fa leva sull’esperienza pluriventennale dei soci nel campo del corporate finance e nella gestione di programmi di investimento complessi. La società ha sede legale e operativa a Milano e un’ulteriore sede a Palermo.