Linklaters con Ignitis Renewables UAB nella realizzazione del più grande parco eolico nei Paesi Baltici

Tessa Lee

Linklaters ha assistito Vėjas LT UAB e Windlit UAB, due società di progetto lituane indirettamente controllate da Ignitis Renewables UAB, nell’ambito di un project finance da 318 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a finanziare i costi e le spese relativi alla progettazione, sviluppo, costruzione, gestione e manutenzione del parco eolico di Kelmė da 314 megawatt, il più grande progetto eolico onshore dei Paesi Baltici, che fornirà energia a 250.000 abitazioni lituane.

Lo studio ha agito tramite il suo Energy & Infrastructure Practice Group guidato dalla partner Tessa Lee, supportata dalle managing associate Lucia Ciocarlan e Maria Chiara De Biasio e dal trainee Riccardo Sirchia. L’operazione transfrontaliera ha inoltre coinvolto team degli uffici di Londra e Francoforte.