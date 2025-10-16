Il MeritoApprofondimento

Compatibilità urbanistica dei locali parrocchiali con lo svolgimento di alcuni servizi socio-assistenziali per anziani

di Camilla Insardà, Avvocato

Guida al Diritto

La vicenda processuale

Nel corso del 2020, un Consorzio di cooperative sociali, attivo nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, veniva a conoscenza dell'apertura di un Centro Polivalente per anziani all'interno dei locali parrocchiali, entro i quali non potevano essere esercitate attività economiche con scopo di lucro oggettivo come quella.

Acquisiti gli atti e rimasta senza riscontro l'istanza in autotutela proposta al Comune di riferimento, nel mese di luglio, il Consorzio impugnava il silenzio serbato in ...

Argomenti

I punti chiave

  1. La vicenda processuale
  2. Riflessioni sulla natura economica dei servizi sociali e sul mutamento di destinazione degli immobili appartenenti alla chiesa

