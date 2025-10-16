Compatibilità urbanistica dei locali parrocchiali con lo svolgimento di alcuni servizi socio-assistenziali per anziani

La vicenda processuale
Nel corso del 2020, un Consorzio di cooperative sociali, attivo nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, veniva a conoscenza dell'apertura di un Centro Polivalente per anziani all'interno dei locali parrocchiali, entro i quali non potevano essere esercitate attività economiche con scopo di lucro oggettivo come quella.
Acquisiti gli atti e rimasta senza riscontro l'istanza in autotutela proposta al Comune di riferimento, nel mese di luglio, il Consorzio impugnava il silenzio serbato in ...
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane