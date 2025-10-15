GD N. 40/2025 - Rifiuti più tracciati e meno abbandoni

Il numero 40 di «Guida al Diritto» è praticamente interamente dedicato alla conversione del decreto legge n. 116/2025, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi». Infatti, a parte l'editoriale di Francesco Petrelli, Presidente dell'Unione delle camere penali italiane, sulla separazione delle carriere, la settimana...
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane