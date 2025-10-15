APPENDICE - Come cambia il codice penale

L'articolo 2 del decreto "terra dei fuochi", come convertito, apporta modifiche al Codice penale: - nella parte generale, con un'interpolazione in seno all'articolo 131-bis, comma 3, Cp volta a escludere la particolare tenuità del fatto per la commissione di alcuni reati ambientali del Tua; - nella parte speciale (Libro II Titolo VI-bis) con l'introduzione di un'inedita fattispecie aggravante agli ecodelitti di "traffico" contenuti n riferita agli stessi «casi particolari» (pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, per le matrici ambientali o per l'ecosistema, fatto commesso su siti contaminati) già richiamati dal novello articolo 255-bis Tua e dalle ulteriori fattispecie delittuose di gestione non autorizzata di rifiuti, discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti.