APPENDICE - Così il ritocco il codice di rito

Sul versante processuale, la principale novità apportata dal decreto "terra dei fuochi" consiste nell'estensione ad una serie di eco-delitti codicistitici e del Testo unico ambientale dell'istituto dell'arresto in flagranza "differita", che sta trovando sempre più crescente impiego nella più recente legislazione (da ultimo, era stato esteso ai reati in danno del personale sanitario col Dl n. 137/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171/2024).