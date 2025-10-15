LA MAPPA - Massimo rigore nel corredo sanzionatorio a carico di persone fisiche e anche giuridiche

Introdotte rilevanti novità nell'ordinamento giuridico in materia ambientale e di protezione civile. Il decreto cd. Terra dei Fuochi ha riformato il sistema sanzionatorio per i reati ambientali, qualificando come delitti molte condotte prima contravvenzionali, estendendo l'arresto in flagranza differita e le operazioni sotto copertura. Ha rafforzato la responsabilità amministrativa degli enti, semplificato la gestione dei Raee, e stanziato fondi per la bonifica della Terra dei Fuochi. Nel Codice della Strada introdotto il divieto di gettare piccoli rifiuti non pericolosi (quali mozziconi e rifiuti di piccolissime dimensioni) da veicoli in sosta o in movimento, prevedendo che le violazioni possano essere accertate tramite videosorveglianza, senza contestazione immediata. Infine, istituito il Dipartimento per il Sud e previste misure straordinarie per le aree colpite da calamità.