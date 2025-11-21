Il CommentoResponsabilità

Danni neurologici post vaccino anti-Covid: il Tribunale di Asti apre all’indennizzo, riconosciuto il nesso causale

La sentenza del Tribunale di Asti in commento è tra le prime decisioni di merito ad accertare il nesso causale tra la somministrazione del vaccino Comirnaty e una neuropatia immuno-mediata post-vaccinale

di Mario Benedetti, Riccardo Maria Tombolesi*

La massima

 ‘‘Il richiamo alla multifattorialità ed all’eziologia sconosciuta della poliradicolonevrite non può contraddire un nesso quando tempistica, quadro clinico ed assenza di alternative evidenti convergono verso una spiegazione immuno-mediata post vaccinale. Sussiste il nesso eziologico tra il ciclo vaccinale e la patologia da cui la paziente è affetta, comprovandosi il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell’indennizzo della legge 210/92. Per l’indennizzo ex legge 210/82 l’onere...

Gli ultimi contenuti di Il Commento