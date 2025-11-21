Danni neurologici post vaccino anti-Covid: il Tribunale di Asti apre all’indennizzo, riconosciuto il nesso causale
La sentenza del Tribunale di Asti in commento è tra le prime decisioni di merito ad accertare il nesso causale tra la somministrazione del vaccino Comirnaty e una neuropatia immuno-mediata post-vaccinale
La massima
‘‘Il richiamo alla multifattorialità ed all’eziologia sconosciuta della poliradicolonevrite non può contraddire un nesso quando tempistica, quadro clinico ed assenza di alternative evidenti convergono verso una spiegazione immuno-mediata post vaccinale. Sussiste il nesso eziologico tra il ciclo vaccinale e la patologia da cui la paziente è affetta, comprovandosi il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell’indennizzo della legge 210/92. Per l’indennizzo ex legge 210/82 l’onere...