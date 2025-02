Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nomina Filippo Arena Equity Partner

Filippo Arena

L’Assemblea dei Soci di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha deliberato la nomina di Filippo Arena a Equity Partner dello Studio.

“La nomina di Filippo rappresenta un ulteriore passo significativo nel percorso di crescita dello Studio, che continua a valorizzare il talento e il contributo dei propri professionisti. Questo riconoscimento non solo premia la sua visione e la sua competenza, ma sottolinea anche l’importanza strategica delle practice che guida, sempre più centrali nelle grandi operazioni di mercato che vedono il nostro Studio protagonista”, ha commentato Stefano Valerio, Managing Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Filippo Arena, già responsabile del dipartimento di Diritto pubblico dell’economia presso la sede di Roma, è entrato in Studio nel 2022. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Avvocato dello Stato e, dal 2018, di Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Nel corso della sua carriera, ha, tra l’altro, rappresentato lo Stato italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, occupandosi di questioni di primaria rilevanza in materia di diritto europeo.

Con questa nomina, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici conferma il proprio impegno nel valorizzare le eccellenze interne e nel consolidare una leadership fondata su talento, esperienza e innovazione. L’ingresso di Filippo Arena nell’equity partnership rafforza ulteriormente la capacità dello Studio di affrontare le sfide più complesse del mercato legale, mantenendo un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale.