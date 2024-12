Gruppo The Skill, Dario tasca scelto come dg

Dario Tasca

Dario Tasca da pochi giorni è il direttore generale del Gruppo The Skill, holding specializzata in comunicazione strategica, crisis e reputation management.

Tasca, dopo una laurea in Giurisprudenza all’Università LUISS «Guido Carli» di Roma, si è formato professionalmente all’interno di The Skill, «contribuendo in modo determinante – sottolinea il CEO, Andrea Camaiora – alla crescita e al successo della nostra impresa».

A capo per tre anni dell’area di comunicazione legale e professionale, raccogliendo il testimone di Federica Fantozzi, è stato prima scelto per lanciare la business unit «The Skill Press» che – come spiega ancora Camaiora – «Tasca ha saputo trasformare in vera e propria casa editrice, con una buona quantità di titoli pubblicati ogni anno e un’ottima distribuzione, di rilievo nazionale. Ha dimostrato poi capacità da vero pivot, oltre a costanza, serietà e altre attitudini non comuni. È stato pertanto conseguenza logica, naturale e unanimemente apprezzata al nostro interno chiedergli di rivestire l’incarico di dg, particolarmente complesso in considerazione della giovane età della nostra società».

Dario Tasca ha commentato: «La sfida che abbiamo di fronte è, da un lato, strutturarci e crescere seguendo gli esempi più felici di aziende più grandi e longeve della nostra e, dall’altro, preservando la natura sartoriale dei nostri servizi e l’approccio scrupoloso del nostro agire professionale, traguardare il futuro cogliendo tutte le opportunità offerte dall’innovazione. Sono grato per la fiducia e il riconoscimento del percorso compiuto fianco a fianco a tanti colleghi capaci».