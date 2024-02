Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Cassazione n. 3751

Il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si sia limitata la sfera di autodeterminazione del soggetto e...